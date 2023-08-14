Bakan Işıkhan'dan kamu personeline zam teklifi
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Bakan Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak yaptıkları teklife göre, 2024 ve 2025 yıllarında kamu personeline yüzde 42'yi bulan bir zam öngördüklerini açıkladı.
Bakan Işıkhan: Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5'tir.
Böylece, enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi