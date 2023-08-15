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Bakan Işıkhan'dan kamu personeline zam teklifi

Ekonomi Haberleri

Bakan Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak yaptıkları teklife göre, 2024 ve 2025 yıllarında kamu personeline yüzde 42'yi bulan bir zam öngördüklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan: Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5'tir.

Böylece, enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

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