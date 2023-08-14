Bakan Işıkhan'dan kamu personeline zam teklifi

Bakan Işıkhan, 2024-2025 memur maaşı zam oranı teklifini açıkladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında kamu işveren heyetinin zam teklifini açıklayarak, "2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi.

'7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil katıldı. Bakan Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşıldığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ile ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 25 ENFLASYON FARKI ÖNGÖRÜYORUZ'

Bakan Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı verilerek artış oranının yüzde 30'a yükseltildiğini, ayrıca temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerin belirtti. 2023 yılının toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını belirten Işıkhan, "Gerek ocak, gerekse temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini özellikle vurgulamak isterim. Böylece Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak enflasyon farkının 2023 yılında verdiğimiz zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim. Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 10, sonraki 6 ay için de yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız" dedi. ?6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, açıklayacağı 2024 yılı zam tekliflerinin de bu çerçevede değerlendirilmesini isteyerek, "2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak '7'nci Dönem Toplu Sözleşmelerimiz' çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak teklifimizi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak, 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece, 2024 Ocak ayında enflasyon tahminini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zarfıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz teklifle toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içinde imzalarız" diye konuştu.