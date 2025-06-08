Bakan Işıkhan'dan Emzirme Ödeneği Açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 153 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 153 milyon TL'ye ulaştı" dedi.