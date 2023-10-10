Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine...
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Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine getireceğiz.
Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine getireceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi