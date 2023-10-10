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Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine...

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Ekonomi Haberleri

Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine getireceğiz.

Bakan Işıkhan: "(Bağ-Kur, SSK prim eşitlemesi) Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine getireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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