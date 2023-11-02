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Bakan Işıkhan: "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır.

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Ekonomi Haberleri

Bakan Işıkhan: "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır.

Bakan Işıkhan: "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

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