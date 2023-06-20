Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve 2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarının 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarının 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlanan bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan: Asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bakan Vedat Işıkhan, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Belirlenen yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız, işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti, 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından da ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini, önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.