Bakan Işıkhan: 2024'te 1,3 Milyar Lira Tıbbi Mama Ödemesi Yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 0-2 yaş aralığındaki bebekler için yapılan tıbbi mama yardımının 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aştığını açıkladı. Aile yapısına destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 0-2 yaş aralığındaki bebekler için yapılan tıbbi mama yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, için aile yapısına destek olmaya devam etiklerini ifade ederek, "2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
