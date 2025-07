Bakan Işıkhan: '2007-2024 yılları arasında toplamda 20 bin 218 ürün denetimi gerçekleştirdik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2007-2024 yılları arasında toplamda 20 bin 218 ürün denetimi gerçekleştirdik. 2024'te bin 21 ürün denetlenmiş ve bu ürünlerin 273 tanesinin, güvensiz ve uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 2025'te de aynı kararlılıkla bu denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nce 'Ürün Güvenliği Haftası' açılış konferansı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılım sağladı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, üretimde, ticarette, denetimde öncelik verdikleri öznenin insan olduğunu belirterek, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, ahlaklı ve adil ticareti merkeze alan her girişimi ve her düzenlemeyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Işıkhan, kaliteli iş gücü olmadan kaliteli üretim ve güvenli ürün üretmek mümkün olmadığını ifade ederek, "İşte bu noktada mesleki yeterlilik politikalarımız devreye giriyor. Biz, her mesleğin kendine özgü bilgi ve beceri setine sahip olduğunu biliyor, bu mesleklerin standartlarını belirlemek amacıyla da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasında Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

"Donanımlı insan kaynağını sahaya kazandırıyoruz"

Halihazırda yürürlükte olan e-ticaret kategori sorumlusunun meslek standardı ve yeterliliği bulunduğunu belirten Işıkhan, yeni meslekler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Amaçlarının, sahada görev alacak her bireyin bilgi ve beceriyle donatılmış olması olduğunun altını çizen Işıkhan, "Bugün burada konuşulan her teknik başlığın arkasında bir insan emeği, bir eğitim ihtiyacı ve bir yeterlilik zorunluluğu bulunmaktadır. Ürün güvenliği zincirini, kalıcı hale getiren şey, işte bu nitelikli beşeri sermayedir. Biz İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" ile hem dijital hem de yeşil dönüşüm alanlarında sektöre özel eğitimler açıyor, eğitici ücret tavanını artırarak en yetkin uzmanları sistemin içine çekiyoruz. Teorik eğitimle yetinmiyor, dokuz aya varan uygulamalı eğitimlerle e-ticaret ve dijital denetim alanında donanımlı insan kaynağını sahaya kazandırıyoruz. Geleceğin meslekleri listesini sürekli güncelliyor, sektör temsilcileriyle birlikte bu meslekleri eğitim kurumlarımızın gündemine taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, Bakanlığın, kişisel koruyucu donanımlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak konusunda yetkili olduğunu ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüğünü dile getirerek, "Bu hususlarda usul ve esasları belirleme, görevi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmiştir. 2007-2024 yılları arasında toplamda 20 bin 218 ürün denetimi gerçekleştirdik. 2024'te bin 21 ürün denetlenmiş ve bu ürünlerin 273 tanesinin, güvensiz ve uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 2025'te de aynı kararlılıkla bu denetimlerimize devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ürün güvenliği politikasının ülkemizde daha etkin uygulanmasına katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum"

Işıkhan, e-ticaretten kimyasala, yazılıma kadar her alanda insan kaynağını güçlendirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu anlamda Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu konferansın, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu artıracağına, ürün güvenliği politikasının ülkemizde daha etkin uygulanmasına katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ürünün de emeğin de güvenli olduğu bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA