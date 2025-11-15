Haberler

Bakan Göktaş'tan Evde Bakım Yardımı Müjdesi: 6 Milyar Lira Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımının, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Hali hazırda yaklaşık 520 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
