Bakan Göktaş'tan Çocuklara Yönelik 1.2 Milyar Lira Destek

Bakan Göktaş'tan Çocuklara Yönelik 1.2 Milyar Lira Destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı için 1 milyar 227 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin yapıldığını açıkladı. Bakan, çocukların sosyal ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına özel önem verdiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" açıklamasında bulundu.

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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