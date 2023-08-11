Bakan Göktaş: Sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcılarını işe yönlendirme ve istihdam konusunda çalışmaların devam edeceğini açıkladı. İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim ve Toplum Yararına Program'dan faydalanmaya devam edileceğini belirten Bakan Göktaş, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışının benimseneceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım yararlanıcılarını İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Program'dan (TYP) faydalandırmaya devam edeceklerini bildirdi. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82'sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"2022'de 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdik"

Bakan Göktaş, 2010 yılından bu yana çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını işe yönlendirdiklerini belirterek, "Aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar işe yönlendirme yardımı yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdik. Sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde kişinin iş görüşmesine gitmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda 1, yıl içerisinde azami 3 kere olmak üzere işe yönlendirme yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşe yönlendirme yardımının yanı sıra işe başlama yardımı çerçevesinde de birtakım destekler verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl 2 bin 157 TL olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 TL olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca biz karşılıyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, işe yönlendirme ve işe başlama yardımlarından faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarının altını çizdi. - ANKARA