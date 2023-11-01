Aile ve Gençlik Bankası Projesi Yeni Yıldan Önce Hayata Geçecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası projesinin yeni yıldan önce hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kabine Toplantısı' sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Göktaş, geçen hafta gerçekleştirilen 8'inci Aile Şurası'nda yetkin ve birikim sahibi birçok katılımcının bir araya geldiğini belirterek, "Kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından değerli temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla, 'Nüfus ve Demografi', 'Çevre ve İklim', 'Hukuk', 'Dijitalleşme', 'Sosyal Kalkınma', 'Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı' konularında 6 komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar aracılığıyla, dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedefledik. Bu komisyonlar, şura hazırlıkları aşamasında 15 bin 668 hanede yapılan görüşmeler ile 81 ilimizde gerçekleştirilen aile çalıştaylarının raporlarını, bilgi ve tecrübeleri ışığında değerlendirecek. Bu çalıştaylarımızı ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından, toplam bini aşkın kurum ve kuruluş, 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. Şuramızda da ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayınlayacağımız 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

'GELİR VE YAŞ KRİTERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, gençlere evlilik kredisi verilmesi için kurulacak Aile ve Gençlik Bankası projesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclis'in tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gibi. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 4 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top Meclis'te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.