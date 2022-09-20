- Bakan Fatih Dönmez trafo merkezinin açılışını yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de şebekelerin uzunluğu yaklaşık 1 milyon 200 bin kilometre" "400 bin voltun üzerinde arkadaşlarımız tel üzerinde cambaz yeteneğinde bu işleri yapıyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar...

- Bakan Fatih Dönmez trafo merkezinin açılışını yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

" Türkiye'de şebekelerin uzunluğu yaklaşık 1 milyon 200 bin kilometre"

"400 bin voltun üzerinde arkadaşlarımız tel üzerinde cambaz yeteneğinde bu işleri yapıyor"

BARTIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın ziyareti doğrultusunda 380 kW'lik trafo merkezinin açılışını gerçekleştirdi. 400 bin voltluk tel üzerinde ekiplerin adeta cambaz yeteeneği ile bu işleri yaptığını anlatan Bakan Dönmez, "Dünyanın etrafını 38 kez dolaşacak kadar hattı yeri geliyor yerin altından, havadan, vadilerden suyun altından tesis edip sonra da işletiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın ziyareti doğrultusunda AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından 380 kw'lik trafo merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'de 1 milyon 200 bin kilometre şebeke uzunluğu olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Günümüzde elektrik artık hayatın olmazsa olmazı. Evlerimizde, işyerlerimizde, sanayi tesislerimizde. Elektriğin de kesintisiz kesintisiz kaliteli bir şekilde iletilmesi için alt yapı yatırımlarını zamanında planlayıp hayata geçirmek gerekiyor. Bartın'da da hem OSB'mizin hem sanayi tesislerimizin hem de şehrimizin kesintisiz bir şekilde bu enerjiye ulaşabilmesi için TEİAŞ olarak burada bir trafo merkezi planladı ve bugün burada açacağız. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımı bugün hizmete almış oluyoruz. Yine bugün il yöneticilerimizle iş insanlarımızla bir araya geldik. Şehrin başka bölgelerinde de trafo merkezleri ihtiyaçları vardı Ulus ilçemizde. Onun da süratle yer tespitini yapacağız inşallah onu da önümüzdeki yıl devreye almış olacağız. Böylece çok daha kaliteli kesintisiz enerjiye kavuşmuş olacağız. Türkiye'de şebekelerin uzunluğu yaklaşık 1 milyon 200 bin kilometre. Şöyle söyleyeyim dünyanın etrafını 38 kez dolaşacak kadar hattı yeri geliyor yerin altından yeri geliyor havadan, vadilerden suyun altından önce tesis ediyoruz sonra da işletiyoruz. Binlerce insanımız çalışıyor. Kar kış demeden direğin tepesine çıkıyor arıza gideriyor bakımını yapıyor. Hatta şimdi son yıllarda helikopterle bakım yaptırıyoruz. Hattın üzerinde enerji varken canlı bakım yapıyoruz. Oradaki enerji 400 bin volt evlerimizde kullandığımız ise 220 volt. 400 bin voltun üzerinde arkadaşlarımız adeta tel üzerindeki cambaz yeteneğinde bu işleri yapıyorlar.Canını dişine takarak. O arkadaşlara yöneticilere teşekkür ediyoruz.