Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışında konuştu

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için belirledikleri 64 milyar dolar gelir hedefini geçeceklerini belirterek, "Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut." dedi.

Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı Antalya- Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hizmet üretmek, refahı artırmak ve huzuru korumak adına çalıştıklarını söyledi.

Bakanlık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sürekli dirsek teması halinde olduklarını ifade eden Ersoy, "Dünyanın en büyük insan hareketinin temelinde turizm var. Bu hareketten en yüksek payı alabilmenin kilidini açacak ilk anahtar, sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek olan temel unsur ulaşımdır." diye konuştu.

Alanya Doğu Çevre Yolu Hasbahçe-Kargıcak arasında 15,2 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında projelendirme yapıldığını belirten Ersoy, bu projenin Hasbahçe-Mahmutlar arasında kalan 12 kilometrelik kesiminin tamamlanarak trafiğe açıldığını dile getirdi.

Ersoy, transit trafiğin şehir merkezinin dışına alınmasını sağlayan bu çalışmanın, sahil yolu üzerindeki ulaşımı daha güvenli, konforlu ve yüksek standartlı hale getirdiğini, yoğunluğu azalttığını vurguladı.

Alanya-Gazipaşa yolu üzerinde hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nın da inşa edilen altgeçitle farklı seviyeli kavşak haline getirildiğine dikkati çeken Ersoy, "Artık Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışı kesintisiz hale gelmiş, özellikle yaz aylarının o yoğun trafiği ve bunun sebep olduğu gecikmeler önemli ölçüde azalmıştır." diye konuştu.

Ersoy, Bakanlık olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde ellerini güçlendiren her hizmet ve eserin ülkeye ve insanlara en güçlü faydayı ve kazancı sağlaması adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"Dünyaya örnek olan turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz"

Turizm alanındaki çalışmalara değinen Ersoy, göreve geldikleri günden itibaren attıkları adımlarla ülkeye kazandırdıkları nitelikli turist akışı, ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde de gelirlerini bölgedeki tüm olumsuzluklara ve savaşlara rağmen geçen yılın üzerine taşıdıklarını dile getirdi.

"Bu gerçek, rakamlar üzerinden tasdiklenmiştir." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl ocak-eylül döneminde turizm gelirimiz, 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu, tüm zamanların 9 aylık gelir rekorudur. 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. Son çeyrek rakamları da oldukça iyi geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları geçeceğiz inşallah. Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut. Bir yandan hava yolundan otoyollara kadar lojistik konuları tüm bakanlıklarımızla ortak hareket ederek çözerken, bir yandan da dünyaya örnek olan turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz."

Bakan Ersoy, 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini, kültür sahasında da Cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirdiklerini, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Geleceğe Miras Projesi ve Taş Tepeler gibi sadece ülkenin değil dünyanın en önemli ve büyük arkeoloji çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Ersoy, Antalya'da, Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerinde yürüttükleri çalışmalarla dünyanın gıptayla baktığı noktaya geldiklerini söyledi.

Ersoy, ilkleri gerçekleştirerek özgün çalışmalarla öncülük yaparak ülkeye önemli proje ve eserleri kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

