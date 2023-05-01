Bakan Ersoy: '2028 hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2028 yılındaki turizm hedefinin 90 milyon ziyaretçi ağırlayıp, 100 milyar dolar gelir etmek olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla turizm çalışanlarıyla bir araya geldi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda çalışanların taleplerini dinleyen Ersoy, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"2028 hedefi 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir"

Dünyada sayılı destinasyonların arasında yer alan Türkiye'nin 2019 yılında 6'ncı, 2022 yılında ise kovid sürecini başarıyla yönetmesiyle birlikte dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl 46,3 milyar dolar turizm geliriyle kapatıldığını aktaran Ersoy, 2023 yılı hedefinin daha da büyük olduğunu söyledi. Ersoy, "2023 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir. İnşallah 2028'de bu rakamı 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolara kadar da taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda tabii Türkiye çok büyük hazırlıklar yaptı. Güzel rakamlar telaffuz ederek güzel sonuçlar mümkün olmuyor. Doğru eylemleri, doğru zamanda, doğru adamlar yapmamız gerekiyor" dedi.

"200'den fazla ülkede çok yoğun ve etkili bir tanıtım yapıyoruz"

Türkiye'nin son 20 yılda altyapıda çok ciddi yatırımlar yaptığına dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yeri büyük havalimanlarıyla donatıldı. Bu havalimanları otobanlarla dahili sistemlerle birbirine bağlandı. Terörle mücadelede Türkiye çok büyük başarı elde etti. Terörle mücadelesi ülke sınırlarının dışına çıkartmayı başardı. Yine aynı Türkiye bu terörle mücadelede başarı edebilmek için savunma sanayinde çok ciddi yatırımlar yaptı. Dünyada şu anda savunma sektöründe öncü lider konuma gelen ülkelerin başında yer alıyor. Kovid süresinde Türkiye en az kapanan ülkelerden biriydi. Bu süreci en iyi yöneten, hastane kapasitesini en iyi yöneten ülke olduğu için de özellikle sürece rakiplerinden ayrışarak çok doğru ve çok etkili rakamlara ulaşmayı sağladı. Tanıtımla ilgili adımları son 5 yılda çok yoğun bir şekilde atıyoruz. 200'den fazla ülkede çok yoğun ve etkili bir tanıtım yapıyoruz. Bunun sonuçları hem rakamsal hem de gelir olarak da almaya başladık."

Nitelikli turistin birinci konusu nitelikli personelden geçiyor

Bakan Ersoy, nitelikli turist için nitelikli personel olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün 1 Mayıs olması sebebiyle onları da dinlemek istedik. Hem biz kafamızdakileri onlarla paylaşmak, hem onların sorunlarını, ihtiyaçlarını izlemek istedik. Önemli ihtiyaçlarıyla ilgili birçok konuyu da dile getirdiler. İnşallah biz onları değerlendirerek hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu tarz toplantıların daha sık ve daha yoğun yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sektörün bütün paydaşları ne kadar çok yan yana gelir, ne kadar fazla değerlendirme yaparsa o kadar iyi sonuç alır diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA