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Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık"

Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez: 'Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık… 2 yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. ve şimdi sıra doğal gazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Karadeniz Fatih Ekonomi Haberler

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