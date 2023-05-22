Bakan Dönmez: " (Yunus Emre Termik Santrali) Buradaki madende yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak"

Bakan Dönmez: " (Yunus Emre Termik Santrali) Buradaki madende yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız" "Toplamda yılda 2 milyon 175 kw/h elektrik üretimi olacak" Cumhurbaşkanı Yardımcısı...