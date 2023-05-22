Bakan Dönmez: " (Yunus Emre Termik Santrali) Buradaki madende yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak"
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Bakan Dönmez: " (Yunus Emre Termik Santrali) Buradaki madende yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız" "Toplamda yılda 2 milyon 175 kw/h elektrik üretimi olacak" Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Bakan Dönmez: " (Yunus Emre Termik Santrali) Buradaki madende yıllık 2.1 milyon ton kömür üretimi olacak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
"Haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız"
"Toplamda yılda 2 milyon 175 kw/h elektrik üretimi olacak"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
"Burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüşler"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi