Bakan Dönmez: &quot;Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık... - Haberler

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Bakan Dönmez: "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: 'Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık...

Bakan Dönmez: "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık.

Bakan Dönmez: "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aşmış olduk." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yatırım, Enerji, dolar, Ekonomi, Haberler

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