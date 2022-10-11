Bakan Dönmez: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir." Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Bakan Dönmez: "Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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