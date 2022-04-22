Bakan Dönmez, meskende elektriği kesik abone sayısının 197 bin olduğunu bildirdi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 4 milyon meskenin elektriğinin kesik olduğuna yönelik iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Şu anda 278 bin civarında abonenin elektriği kesik. Bunun 197 bini mesken abonesi." dedi.

Dönmez, Anadolu Soruyor TV Programı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik fiyatlarını protesto etmek için faturasını ödemeyeceğini söylediğini hatırlatan Dönmez, "Ben de ödemesem evimin elektriği kesilir. 3 ay boyunca her ay otomatik olarak ikaz, ihtar yapıldı. Dün itibarıyla da elektrik kesildi. Bunu bir şova dönüştürme gayreti görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda duygu istismarını doğru bulmadıklarını kaydeden Dönmez, "Bilinçli, isteyerek karanlığı tercih edenlerin gelecekte milletine, memleketine nasıl aydınlık günler vadedeceği sorusu aklımıza gelmiyor değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'de 39 milyona yakın mesken abonesi bulunduğunu ve 4 milyonunun elektriğinin kesik olduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Şu anda 278 bin civarında abonenin elektriği kesik. Bunun 197 bini mesken abonesi. Bu elektrik kesintilerinin toplam abone sayısına oranı yüzde 0,6." diye konuştu.

Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için yaklaşık 3-4 yıl önce bir program başlatıldığını vurgulayan Dönmez, "2 milyon 140 bin hanenin 150 kilovatsaate kadar tüketimlerini devlet karşılıyor. Bu da 1,5-2 milyar lira civarında bir rakam." dedi.

"Mayısta dördüncü sondaj gemimiz filoya katılacak"

Bakan Dönmez, küresel piyasalarda enerji talebinin arttığını ve buna paralel tüm dünyada enerji fiyatlarında yükseliş gözlemlendiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan enerji krizinin etkilerine değinen Dönmez, Rusya ile temaslarda bir sıkıntı yaşanmadığını ve Türkiye'nin enerjide kaynak çeşitliliğine sahip olduğunu ifade etti.

Dönmez, Türkiye'nin denizlerdeki çalışmalarını 3 sondaj ve 2 sismik gemisiyle sürdürdüğünü işaret ederek, "Fatih gemimiz sondaj yapıyor, Kanuni kuyu içinde test ve ekipmanların yerleştirilmesini yapıyor. Yavuz da kuyu başı işleri yapacak. Bir taraftan borular döşenecek. Tedarik sözleşmeleri yapıldı. Kuyu başı vana takımı geldi ve ilkini yerleştirdik. Mayıs ortasında dördüncü sondaj gemimiz filoya katılmış olacak." ifadelerini kullandı.