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Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar...

Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar...

Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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