Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar... Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti. Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti. Ekonomi Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç Ekonomi Haberler

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