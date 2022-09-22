Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar...
Ekonomi Haberleri
Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.
Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi