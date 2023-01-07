Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntüler paylaştı Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntüler paylaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı. Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntüler paylaştı ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, "Enerji bağımsızlığımızın ateşi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'nde Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Fatih Dönmez Karadeniz Ekonomi Haberler

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