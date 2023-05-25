ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fidan dikme programının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okulum Birinci' projesi ödül törenine katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Bakan Dönmez enerjide tam bağımsız bir ülke hedefinde olduklarını söyledi. Karadeniz'de bulunan ve karaya bağlanan doğalgazla ilgili bilgiler veren Bakan Dönmez, "Kendi gazımızı bulduk, bakın o gaz keşfinin hemen hemen tamamı bizim kendi mühendislerimizin katkısıyla oldu. Sadece keşfetmek yetmiyor. O gazı oradan yerin binlerce metre altından çıkartıp karaya kadar getirmeniz, onu işleme tesisinde işlemeniz, sonra sisteme vermeniz gerekiyor. Hedefimiz inşallah enerjide tam bağımsız ülke olmak. Gazı bulduğumuz için o sevinci sizde sizlerle paylaşmak için yaptık ama asıl gelecek nesillere büyük bir varlık bırakıyoruz. Orada 35 yıl sadece konutlarımıza yetecek kadar gazımız var. Bugün nüfusumuzun neredeyse yüzde 80'i doğalgaza erişir hale gelmiş ülke genelinde. Ama bir zayıf yanımız vardı, maalesef ithal ediyorduk. Şimdi artık kendi gazimizi üretmeye başlayacağız. Petrolde de benzer bir durumla karşı karşıyaydık. Yeni keşiflerle birlikte inşallah petrol üretimimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak" dedi.Bakan Dönmez konuşmasının ardından 'Okulum Birinci' projesinde ekolojik ve sürdürülebilir bahçe tasarım alanları, eğitim koridorlar ve Yunus Emre temalı koridorlar kategorilerinde başarılı olan okulların ödüllerini verdi.