Bakan Dönmez: &quot;Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma işimiz var. Bugün, konut stoğumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Enerji, konut, Ekonomi, Haberler

title