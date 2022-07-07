Bakan Dönmez: "Enerji Verimliliği Davranış Endeksi de 200 üzerinden 148,5 oldu. Bu değer, enerji verimliliği konusundaki davranış boyutumuzun orta-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Bu sonuç bize neyi ifade ediyor? Toplum olarak enerji verimliliğini biliyoruz, bu konudaki farkındalığımız yüksek, ancak bunu pratiğe dökmekte o denli başarılı değiliz. Tabiri caizse teoride iyiyiz ama pratikte zayıfız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi