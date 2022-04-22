Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi - Haberler

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Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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