Bakan Dönmez: "Doğal gaz talebimizin yüzde 28'ini konutlarda ısınma maksatlı kullanıyoruz. - Haberler

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Bakan Dönmez: "Doğal gaz talebimizin yüzde 28'ini konutlarda ısınma maksatlı kullanıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: 'Doğal gaz talebimizin yüzde 28'ini konutlarda ısınma maksatlı kullanıyoruz.

Bakan Dönmez: "Doğal gaz talebimizin yüzde 28'ini konutlarda ısınma maksatlı kullanıyoruz.

Bakan Dönmez: "Doğal gaz talebimizin yüzde 28'ini konutlarda ısınma maksatlı kullanıyoruz. Ancak konutlarımızın yaklaşık yarısı ne yazık ki yalıtımsız. Eğer doğal gaz kullanan bütün binalarımız yalıtımlı olsaydı toplamda 4 milyar metreküp doğal gaz tasarruf etmiş olacaktık yıllık olarak. Bunun ekonomik karşılığı ne? 50 milyar liralık bir tasarruf. Yani tüm konutlarımız yalıtımlı olsaydı yurt dışına ödediğimiz 50 milyar dolar ülkemizde kalacaktı." - ANKARA

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