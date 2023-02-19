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Bakan Dönmez depremlerde kırılan fay hattında incelemelerin sürdüğünü bildirdi

Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez depremlerde kırılan fay hattında incelemelerin sürdüğünü bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini tamamladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini tamamladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde kırılan fay hatlarında incelemelerin sürdüğünü belirterek, "MTA ekiplerimiz, Pazarcık merkezli ilk depremde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde 136 noktada gözlem/inceleme yaptı. Kalan 97 kilometre üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elbistan merkezli ikinci depremde ise 177 kilometrelik fay hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Fatih Dönmez Maden Ekonomi Haberler

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