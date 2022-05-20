Bakan Dönmez: &quot;Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz - Haberler

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Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma işimiz var. Bugün, konut stoğumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz."

"Çevrecilikse işte çevrecilik. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükumet yıkma gayretlerini Gezi'de görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için yaptırmayız diyenler sıraya girdi. İstanbul'a yeni bir yeşil alan kazandırma gayretinde olanları engellemeye çalışıyorlar. İçerisinde milletimizin sporunu yapacağı, sevdikleriyle birlikte vakit geçireceği, dinleneceği bir mekan planlanıyor."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Enerji, Maliye, Kredi, konut, Ekonomi, Güncel, Haberler

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