Bakan Dönmez: &quot;Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: 'Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni...

Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık.

Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2'nin doğaya salımını engelledik." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hamster Coin, İstihdam, Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title