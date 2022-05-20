Bakan Dönmez: "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2'nin doğaya salımını engelledik." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi