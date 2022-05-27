Bakan Dönmez: "4'üncü sondaj gemimiz 2 ay sonra ilk sondajı için demir atacak" - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı inşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız ile buluşacak. Dördüncü sondaj gemimiz şu an Mersin Taşucu'na demirlemiş durumda. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. ve ardından ilk sondajı için demir alacak. Su altı borularının temininde son aşamadayız. Gelecek ay gibi en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Temmuz da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5'inci Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Zirvede bir çok konuya değinen Dönmez, özellikle Karadeniz'deki gazın 2023 yılında vatandaşlar ile buluşması için hummalı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde son aşamadayız. İnşallah gelecek ay gibi en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz'da da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız inşallah. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 kilometre uzunluğunda olacak. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük" dedi.

"Önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak"

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında milletimizle buluşması için masa başında ve sahada hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakanı Fatih Dönmez, "Ben de bizzat her ay sahaya giderek projemizi yerinde ekibimizle inceliyorum. Yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Filyos'ta olacağız. Sahadaki son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte yerinde inceleyeceğiz. Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde son aşamadayız. İnşallah gelecek ay gibi en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz'da da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız inşallah. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 kilometre uzunluğunda olacak. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük" şeklinde konuştu.

"Dördüncü sondaj gemimiz şu an Mersin Taşucu'na demirlemiş durumda"

Bütün planlamalarımızı ile yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğine yetiştirecek şekilde yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "3 gemimizle sürdürdüğümüz sondaj çalışmalarımıza geçtiğimiz hafta yeni bir gemi daha eklendi. Dördüncü sondaj gemimiz şu an Mersin Taşucu'na demirlemiş durumda. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. ve ardından ilk sondajı için demir alacak. Petrol ve doğal gazda hem artan talep hem de yükselen fiyatlar, maliyetler üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Pandemi sonrası yaşanan hızlı toparlanmaya ilaveten küresel çapta yaşanan kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşı da doğal gaza olan talebin sıçramasına neden oldu. Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'da doğal gaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Yani geçen seneye göre şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki yıl da yükseleceği yönünde projeksiyonlar yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Son 5 yılda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık"

Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Dönmez, "Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017'de ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak. 2017-2021 döneminde sektörel bazda yatırımların kendini amorti etme sürelerine baktığımızda bina sektöründe 4 yıl, sanayi sektöründe 5 yıl. Yani bu ne demek oluyor. Örneğin; bina sektöründe yaptığınız bir yatırım, 4. yıldan sonra size tamamen kar olarak dönüyor. Sanayicilerimizin yaptıkları enerji verimliliği yatırımları 5. yıldan sonra kendilerine kar olarak dönüyor" diye konuştu.

"Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık"

2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Dönmez, "Bunun karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton karbondioksit salınımı da engellemiş olduk. Türkiye, enerjide geleceğe her gün üzerine yeni şeyler koyarak inşa ettiği sağlam bir altyapıyla ilerliyor. Enerjiyi tek boyutuyla sadece üretim-tüketim çizgisinde ele almıyoruz. Kaynak, teknoloji ve piyasalar üçgeninde birbirini tamamlayan, birbirine entegre bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin enerji bağımsızlığı demek ekonomide, diplomaside, güvenlik politikalarında bağımsızlık demek" dedi.

"Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 TL para cezası kesildi"

Kışın Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı elektrik sorununa değinen Bakan Dönmez, "Yapılan tetkikler sonucu, bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit ettik. Şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 TL'lik idari para cezası kesildi. Ayrıca her bir aboneye 109 TL, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre 1307 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 TL tutarında tazminat ödeyecek. Vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi