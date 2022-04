ATSO'da 140. Yıl ve KÖK Ödülleri heyecanı

KÖK 2022 Ödülleri sahiplerine verildi

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 140 yılında her yıl geleneksel hale getirdiği Kente Önem Katanlar 2022 yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu. ATSO Başkanı Davut Çetin, "Yaptığımız eserlerde ödül alan arkadaşlarımızın isimleri yazılmakta ve Antalya tarihine kazınmaktadır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 140. yılında düzenlenen Kente Önem Katanlar 2022 yarışmasının ödül töreni, ATSO binası Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda ve birlik başkanları ile davetliler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, 3 Nisan pazar gününün ATSO'nun 140. yaşına gireceğini söyledi. Odanın Antalya'nın en eski kurumlarından birisi olduğunu belirten Çetin, 100 yıl önce 100 civarında üyesi olan ATSO'nun bugün 55 bine üyeye eriştiğini kaydetti.

"Antalya'nın bir barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülmesi bizi mutlu ediyor, gurur veriyor"

Dünyanın ve Türkiye'nin zor günler geçirdiğine işaret eden Başkan Çetin, Ukrayna'daki savaşta iki ülkenin anlaşmaya varması ve iki halkın huzur bulması dileğini belirtti. Antalya'nın böyle bir zamanda Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen insanlara ev sahipliği yaptığına işaret eden Çetin, "Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatarak, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanını ilimizde buluşturan Sayın Bakanımıza bu çabaları için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya'nın bir barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülmesi bizi mutlu ediyor, gurur veriyor" dedi.

"Ukrayna sorunu tarım ihracatımızı ve turizmi olumsuz etkiledi"

Son yıllarda yaşanan krizlere Antalya'nın ekonomisinin etkilendiğine vurgu yapan Çetin, "2016 yılında bir kriz yaşadık. Son iki yılda pandemi en çok Antalya ekonomisine darbe vurdu. Geçtiğimiz yaz Manavgat yangını gibi büyük bir afet yaşadık. Halen yara sarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Manavgat yangınında Sayın Bakanımız 10 gün boyunca oradaydı. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, oda ve borsa başkanlarımız, iş insanlarımız büyük bir Antalya birlikteliği gösterdi. Sayın Bakanımıza ve hepinize bu birliktelik için ayrıca teşekkür ediyorum. Antalya ekonomisinde pandemi kayıpları halen devam ediyor. Ukrayna sorunu tarım ihracatımızı ve turizmi olumsuz etkiledi. Bu nedenle daha fazla kredi ve istihdam desteği talep ediyoruz" diye konuştu.

"Dünya ekonomisi yeni bir sisteme gidiyor"

Dünya ekonomisi yeni bir sisteme doğru gittiğine işaret eden Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Borç krizi ve daha yüksek enflasyon riski artmaktadır. Dünya paranın olmadığı dijital ve döngüsel ekonomiye geçmek zorunda kalacaktır. İklim değişikliği gıda güvenliğini öncelikli kılmaktadır. İklim değişikliğinin etkisini geçen yıl Manavgat yangınıyla kendi evimizde yaşadık. Manavgat ve Muğla'da ormanlarla birlikte yüreğimiz yandı. İşte biz dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak 2021-2024 dönemi planımızda kendimize yeni hedefler koyduk. Çevreci dönüşüm alanında Büyükşehir Belediyemiz, mimar ve mühendis odalarımızla büyük bir çalışma başlattık. 100'e yakın kurum ve kuruluştan uzman, öğretim üyesi, STK başkanı veya temsilcisi, kamu kurumlarımızdan temsilciler bu çalışmada yer almaktadır. Sosyal girişimciliği, kreatif sektörleri geliştireceğiz dedik. Networking ile bölgesel ticaretteki zayıflığımızı aşmayı hedefledik. Bunları söyleyip bırakmıyoruz. Genç Girişimciler Kurulumuz ve Habitat Derneği ile sosyal girişimcilik projeleri yapıyoruz. Kadın Girişimciler kurulumuz da bu yönde İşimiz Temiz projesi gibi önemli projeler üretiyor. 26-27 Mayısta Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları ile bölgesel ticareti geliştirmeye dönük networking projesini başlatacağız. Aynı zamanda Devlet Destekleri Zirvesini ve Sanayi Bakanlığımızla San-Tek proje pazarını da gerçekleştireceğiz."

"Yaptığımız eserlerde ödül alan arkadaşlarımızın isimleri yazılmakta ve Antalya tarihine kazınmaktadır"

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle KÖK ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Çetin, "Bildiğiniz gibi biz üç yıl önce kuruluş yıldönümü törenimizle ödül törenimizi birleştirdik. Tören bütçelerimizi her yıl bir sosyal sorumluluk projesi için kullanmaya karar verdik. Pandemi koşullarının zorluklarına rağmen ilk yıl Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne spor salonu yaptık. İkinci yıl Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne uçak bakım hangarı kazandırdık. Bu yıl da Odamızın 140. Yılı ve 2022 yılı KÖK Ödül töreni vesilesiyle Kemer'e güzel bir eseri kazandırdık. Bu sabah Kemer ilçemizde Eğitim ve Kültür Merkezinin açılışını yaptık. Yaptığımız eserlerde ödül alan arkadaşlarımızın isimleri yazılmakta ve Antalya tarihine kazınmaktadır. Yani ödül alan arkadaşlarımızın adına her yıl Antalya'ya bir armağan vermiş oluyoruz. Ödül alan üyelerimizi ve arkadaşlarımızı tekrar bütün kalbimle kutluyorum, kentimize değer ve önem kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

"ATSO, camiamızın gurur kaynağı olmuştur"

Törene video konferans yoluyla katılıp söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, ödül törenine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılmasının kendilerini onurlandığını ifade etti. "3 ayrı asra yayılmış tarihiyle, Antalya ve ülkemiz ekonomisine yön vermiş, ATSO gibi, köklü ve milli bir kurumumuz olmasının sevincini yaşıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Hisarcıklıoğlu, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız; 140 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Antalya'ya kazandırdığı çalışmalarla, hep referans gösterilmiş ve camiamızın gurur kaynağı olmuştur" dedi.

"Odamızın bu kararlı ve akılcı vizyonu, profesyonel yönetim tarzı, Antalya'mız için büyük bir kazanımdır"

Hisarcıklıoğlu, ATSO'nun Antalya'ya yakışır şekilde büyüyüp geliştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Antalya'nın bir tarım, turizm, ticaret, üretim ve ihracat şehri olmasında, ATSO ve üyelerinin azimli çalışmalarının çok büyük rolü olmuştur. Odamız, Antalya'da iş dünyamızın nabzını en iyi şekilde tutarak, üyelerimizin sesine tercüman olmakta, sorunlarının çözümü için devreye girmekte ve bunları da sonuçlandırmaktadır. Bugün Avrupa'nın en güçlü odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ATSO' da üyelerine aynı standartta hizmet verir hale gelmiş ve akredite olarak bunu da belgelemiştir. Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir çalışma anlayışıyla, tarihi sorumluluğunu en iyi şekilde taşımıştır. Odamızın bu kararlı ve akılcı vizyonu, profesyonel yönetim tarzı, Antalya'mız için büyük bir kazanımdır. Tüm bu başarıların mimarlarını, başta TOBB yönetiminde de mesai arkadaşım olan, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin kardeşimi, Yönetim Kurulunu, Meclisini, meslek komitelerini, genel sekreterimizi ve çalışan kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar burada görev almış, emek vermiş tüm mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum, vefat etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. 140 yıllık bu tarihi çınara başarı dolu nice yıllar diliyorum. Antalya kattıkları değerden dolayı ödül alacak firmalarımızı, üyelerimizi ve tüm girişimci kardeşlerimi de yürekten kutluyorum."

Konuşmaların ardından geçilen törende, Bakan Çavuşoğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve diğer protokol üyeleri ödül alan firma, üyeler ve girişimcilere ödüllerini takdim etti.

Ödül sahipleri ise şu şekilde oldu:

"Kent Ödülleri Kategorisi: 1.İnovasyon: İnosante Medikal Sağlık Ürünleri San.Tic.A.Ş. - "İNOcap" adlı çalışmasıyla, 2.Dijital Dönüşüm: Muratpaşa Belediyesi - "Dijital Komşu Meclisi" adlı çalışmasıyla, 3.Bilim: Kepez Belediyesi - "Antalya Bilim Merkezi" adlı çalışmasıyla, 4.Eğitim: Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu - "Okul Dört Duvardan Fazladır" adlı çalışmasıyla, Çevre: Antalya Büyükşehir Belediyesi "Denizleri Ağlatmayın" adlı çalışmasıyla, Kültür-Sanat: Muratpaşa Belediyesi - "Old Town Forum" adlı çalışmasıyla, Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Antalya Genç İş İnsanları Derneği (Antgiad) "Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi" adlı çalışmasıyla, Antalya Araştırması: Antalya Kültürel Miras Derneği - "Kırkambar - Teke Yaylası Elmalı'da Geleneksel Arı Serenleri ve Tahıl Ambarlarının Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı" adlı çalışmasıyla, Spor: Birol Ünsal - "Kadın ve Hentbol" adlı çalışmasıyla, Basın: Mehmet Çınar - "Falezlere Işıklandırma Projesine Tepki" adlı çalışmasıyla

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi: Seyahat Acenteleri Döviz Geliri: 1.Antalya Pegas Otelcilik Turizm inş.taş. ve tic.ltd.şti., 2.MP Turkey Turizm A. Ş. Antalya Şubesi (meetıng point), 3.Kilit Global Turizm Seyahat San. ve Tic. A. Ş.

Konaklama Tesisleri Döviz Geliri: Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos), Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.-Royal Seginus Hotel Şubesi, Galeri Kristal Turizm İnş. Paz. ve Tic. A. Ş. Ş.- Nirvana Hotels Şubesi

İhracat - Genel Döviz Geliri: 1.Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş., 2.Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş., 3.Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım İhracatı Döviz Geliri: 1.Koç Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret A. Ş., 2.Sinerji Lojistik Gıda Tarım Turizm Tekstil İnş.Taş.Dan.İth.İhr.Tic. ve San. Ltd.Şti., 3.Dilbaz İhracat İthalat ve Pazarlama Gıda Tarım Ürün.İnş.Taş.Tic.San.Ltd.Şti.

Hizmet İhracatı Döviz Geliri: 1.Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2.Tdt Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş.

Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları Kategorisi İlk 500: 1.Agt Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2.Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş., 3.Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş., 4.Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş

İkinci 500: 1.Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., 2.Eti Elektrometalurji A.Ş., 3.CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.,

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren Antalya firmaları kategorisi: 1.Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sis.Müh.San.ve Tic.A.Ş., 2.İmt Sera Otomasyon Elektrik Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.Seratek Sera Teknolojileri Tarım İnşaat Madencilik Danışmanlık Özel Eğitim Turizm Tic. San. Ltd. Şti., 4.Desird Tasarım Arge A.Ş., 5.Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic. A. Ş., 6.Artin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., 7.Form Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti

Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Odamıza Bağlı İlçelerde Dereceye Giren Oda Üyeleri Kategorisi: Gerçek Kişi: 1.Ali Özkan - Özkan Tuhafiye, 2.Ali Çağlarsoy, 3.Atila Yuva

Tüzel Kişi: 1.Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2.Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 3.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Odamıza Bağlı İlçelerde Gerçek Kişi Birincileri: Akseki: Mehmet Çetintaş - Çetintaş Ticarethanesi, Elmalı: Mehmet Ali Doğan, Gazipaşa: Cengiz Yaman, Kemer: Abdullah Aynacı - Aynacılar İnşaat Malzemeleri tic. Korkuteli: Halil Eray, Serik: İbrahim Tunç

Odaya Bağlı İlçelerde Tüzel Kişi Birincileri:

Akseki: Ömer Duruk Tesisleri Petrol Ür.Oto. Yed. Gıda. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti., Elmalı: Osman Akdeniz Petrol Ürün.Soğuk Hava Deposu Taş.Tar.San.ve Tic.Ltd.Şti., Gazipaşa: Güven Akaryakıt ve Petrol Ürün. Turz.İnş.Paz.Tic.San.İhr.İth.Ltd.Şti., Gündoğmuş: Gündoğmuş Yılmaz Taşımacılık Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., İbradı: Elmas Akaryakıt Turizm İnşaat Enerji Organ.Unlu Mam.San.ve Tic.Ltd.Şti., Kemer: Ezgi İnşaat Turizm Ticaret Pazarlama Ltd.Şti., Korkuteli: Nur Gıda İnşaat Turizm Unlu Mamüller ve Su Ürün.San.Tic.Ltd.Şti., Serik: Nunhems Tohumculuk A.Ş.

Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri (Daha Önce Ödül Almamış Olan): Abdurrahman Fırtına - Fırtına İnşaat, H.Dinçer Kilit - İnşaat Mühendisi ve İnşaat Müteahhidi, Emin Tekkanat - Tek Elektrik Bobinaj Atölyesi, Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Turz. ve San.Tic.A.Ş., Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., Helmak Kollektif Şirketi - Ahmet Ünal ve OrtağI

10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri (Daha Önce Ödül Almamış Olan): Zeki Erdoğan, Sefer Özkan

Jüri Özel Ödülü: Asbaş - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - "ASBAŞ Ship Lift, Travel Lift ve Rıhtım Yatırımları" adlı çalışmasıyla

Özel Ödül: BHM Otelcilik A.Ş. -Akra Hotel- (Kültür-sanat, spor, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmaları ve kent tanıtımına katkıları dolayısıyla).