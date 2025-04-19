Bakan Bolat: "Zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarının ardından devletimiz olarak çiftçilerimize gereken desteği sağlayacağız"

"Deprem bölgesine yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat MİAD'ın geleneksel aylık toplantısında konuştu

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız. Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin düzenlenen geleneksel aylık toplantısında, "Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Malatya'nın tarihi ve kültürel özelliklerinden ve MİAD'ın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı faaliyetlerden bahsederek başlayan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı ve Malatya'ya etkilerini anlattı. Bölgenin yeniden inşasının köy evleri, konutlar, iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle devam ettiğini ve Türkiye'nin dünyanın en büyük şantiyesi olduğunu dile getiren Bolat, "Bunu görmemek veya bunu görüp de inkar etmek gerçekten başka bir şey. Ama Türkiye bunu başardı. Bir iki senelik bir faaliyet kaldı. Dünyanın depremlerden en çok etkilenen ülkesi Japonya'dır. Japon yetkililerin bile hayranlıkla takdir ettiği bir gerçektir bu" dedi.

"Zirai don sonrasında çiftçilerimizin yanındayız"

Türkiye'nin büyük bölümünde yaşanan zirai don ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "65 kadar ili irili ufaklı ili etkiledi ama esas itibarıyla 38 il gözüküyor. İlk andan itibaren hükümetimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri başta olmak üzere sahadaydılar. Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz de. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu görüyoruz. Nisan ayını tamamlamak üzereyiz, ikinci yarısındayız. Hala bazı yerlerde karlı günler görebiliyoruz. İşte iklim değişikliği bu. Bir anda dolu vuruyor, don oluyor, büyük bir kuraklık ürünleri yakıp geçiyor. Bunlarla hep karşılaşacağız. Bu nedenle Mecliste şu anda İklim Değişikliği Kanunu görüşülüyor. Bu çok önemli. Avrupa Birliği'nin yeşil ekonomisine uyum sağlamak zorundayız. Çünkü birçok sektörde Sınırda Karbon Vergisi gelecek Rekabetçiliğimiz açısından çok kritik bir süreç. O nedenle İklim Değişikliği Kanunu geçmek zorunda. Emisyon ticaret sistemi kurulmak zorunda. Zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarının sürüyor. Havalar ısındıkça hasar durumunun daha net anlaşılıyor. Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"EKK toplantısı kapsamında çok önemli bazı kararlar aldık"

EKK toplantısı kapsamında çok önemli bazı kararlar aldıklarını vurgulayan Bakan Bolat, "Yakında onlar çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek. Onları işlerinizde göreceksiniz. Finansman kolaylıkları anlamında, ihracat teşvikleri anlamında bütün gün önemli görüşmeler yapıldı ve kazanımlar açıklandı" dedi.

"453 bin konut ve iş yerini yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğinin altını çizen Bolat, "Türkiye'nin depremler, çevresindeki savaşlar, yüksek enerji fiyatları, Kovid-19 ve global ticaretteki dalgalanmalar gibi ulusal ve küresel olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösterdi. Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak. Altyapı ve üstyapı işleri kalırsa onlar da 2026'ya tamamlanacak. ABD Başkanı Donald Trump gümrük tarifeleri hakkında değişikleri gitti. Artık yıllık veya aylık değil günlük politikalar üretmek zorundayız, tüm faktörleri dikkate alarak bir dış ticaret süreci yönetiyoruz. Uyanık ve alarmda olmalıyız. Hem işimizin sürdürülebilirliğini sağlamalı hem pazarlarımızı boş bırakmamalı hem de iç pazarımızı korumaya çalışmalıyız. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İcraatlarıyla da hükümetimiz bunu göstermiştir" şeklinde konuştu.

"İlk yapılacak şey Suriye'ye yönelik ambargonun kaldırması"

Suriye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bolat, "Suriye'de yapılacak çok iş var. İnsanlar vakur ve onurlu. Onca yaşadıkları zulümden sonra hayata tutunmaya çalışıyorlar. Suriye ile ticareti, yatırımları artırmaya gayret ediyoruz. Enerji, altyapı, organize sanayi bölgeleri, kara yolu, demir yolu, köprüler, havalimanları yapımı ve onarımı ile deniz limanları işletmesi gibi yapılacak çok şey var. İlk yapılacak şey Suriye'ye yönelik ambargonun kaldırması. Bunun için de Türkiye olarak gayret gösteriyoruz. Her iki ülkenin kazanacağı şekilde güçlü bir ittifak için canla başla mücadele ediliyor. Türk iş insanlarından Suriye ile ilgili gelecek istekler noktasında da gereken danışmanlık hizmetini verebileceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.