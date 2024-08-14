Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdüklerini açıkladı. Ayrıca, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenlemelerin yapıldığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin daha fazla ihracat yapması için çeşitli destek programları olduğunu söyledi. Amacın 2030 yılında ihracatçı sayısını 200 bine çıkarmak olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdük. Akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünler zaten eski yüksek kategoride kaldı ve orada bir değişiklik yapılmadı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. İlan sitelerinde 15 Eylül tarihinde başlaması beklenen yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Bakan Bolat, Türkiye'deki ihracatçı sayısını artırmaya yönelik hedefler ve yurt dışından posta yoluyla getirilen ürünlere yönelik limit ve vergi başta olmak üzere birçok konuya değindi.

Gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenleme

Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı. 15 Eylül tarihinde çıkarılacak yönetmelikle vatandaşların satmak ya da kiralamak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden girerek emlak danışmanını yetkilendireceğini bildiren Bakan Bolat, "Bunu yapmakla birçok emlakçıya yetki verilerek fiyatların şişirilmesini önlemiş olacağız. Artı satın alacaklar ya da kiralayacaklar ile satacak kişilerin de zarar etmemesini sağlamış olacağız ve güven duygusu pekişmiş olacak. Emlak danışmanlık hizmeti, daha sonra da otoda aynısı yapılacak. Böylece alışveriş hem satıcı hem alıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek" dedi.

Düzenleme yurt dışından getirilen kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ticaretin yönünün değiştiğini kaydeden Bolat, 4 yıl önce yüzde 4,5 olan e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 21'e yükseldiğini söyleyerek, "Son aylarda 3-5 aydır tsunami gibi gelen hızlı kargo veya posta yoluyla bir e-ticaret uygulamasının özellikle tüketicilerimiz açısından güvensiz, zararlı ve riskli ürünlerin gelmesi noktasındaki şikayetlerinin artığını gözlemledik ve bize müracaatları oldu. Gümrük vergisi, anti-damping vergisi veya sübvansiyona karşı vergiler gibi uygulamalardan muaf olarak iç ticarette küçük esnaf, KOBİ, küçük satıcılar ve imalatçılar tarafından yoğun şikayetler bize iletildi. Onların bağlı oldukları esnaf odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ihracatçı birliklerimiz, TİM ve yerli e-ticaret firmaları da bundan çok mustarip olduklarını ifade ettiler. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda bu şikayetlerin haklı olduğu ve ülkemizdeki üretime, imalata ve vergi gelirlerimize ciddi zarar verdiği ve haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek, Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdük. Akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünler zaten eski yüksek kategoride kaldı ve orada bir değişiklik yapılmadı. Avrupa Birliği'nden (AB) gelen ürünlerdeki vergi yüzde 30'a yükseltildi. Diğer ülkelerden gelenlere ise vergi yüzde 60'a yükseltilmiş oldu. Bu şekilde bir tedbir almamız gerekiyordu ve bunu da tereddüt etmeden aldık. Bu düzenlemeyi hem tüketici hem üretici kuruluşlarla istişare halinde yaptık" diye konuştu.

"Amacımız gençlerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını sağlamak"

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin daha fazla ihracat yaparak döviz gelirini artırması hedefi çerçevesinde çeşitli destek programları yaptıklarını ifade eden Bolat, Bakanlığın yıllık bütçesinin yüzde 60'ının ihracatçılara çeşitli destek programları için kullanıldığını aktardı. Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar uzak ülkeler stratejisi, İslam ülkeleriyle ilişkileri arttırma stratejisi, Asya stratejisi ve 2028 tanıtım ve pazarlama vizyonu, 2028 Ticaret Bakanlığı vizyon belgesi programlarımız. 2 hafta önce Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı uyum destek paketini açıkladık. Kolay ihracat platformu mekanizmasını devreye soktuk. Yakında elektronik kolay ihracat platformu ekibini de inşallah lanse edeceğiz. 4 Eylül'de İstanbul'da Küresel E-ihracat Zirvesi düzenliyoruz. Bugün yepyeni bir proje ile Ticaret Bakanlığı ve YÖK arasında İhracat Akademisi imza törenini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız ülkemizde ihracat konusundaki farkındalığı güçlendirmek, gençlerimizin, müteşebbislerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını, yurtdışı pazarlarda iş yapma motivasyonuna sahip olmalarını sağlamak ve onları hem bilgiyle hem de tecrübeyle donatmak."

"Amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek"

İhracat Akademisi çerçevesinde hem firma çalışanlarından hem de öğrencilerden oluşacak kadrolarla üniversiteleri harekete geçireceklerini dile getiren Bolat, "Sürekli eğitim merkezleriyle koordineli çalışıp İhracat Akademisi'ne öğrenciler kaydolacak. Gerek Ticaret Bakanlığımızın uzmanları gerekse sektörlerden iyi yetişmiş profesyonel öğretim görevlileri, okutmanlar yoluyla hem pratik hem teorikten onlara yurt dışı pazarlar, ihracat nasıl yapılır, gümrükleme, lojistik, hedef sektörler, hedef ürünler gibi konularda uygulamalı dersler verilecek. Mezunlara da staj imkanları sağlanacak. Böylece amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek. Bunu yapmakla hem nicelik yani miktar olarak ihracatçı sayısını arttırmış olacağız. Hem de değer itibarıyla ihracatımızın hem miktar olarak hem de değer olarak artmasını sağlamış olacağız. Katma değerli teknolojili ihracatımızı da arttırmak için yoğun çabalarımız var. Onun da artışıyla ihracatımızın değer artışı, miktar artışının çok daha üzerinde olacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Türkiye Emlak Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title