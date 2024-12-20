Bakan Bolat: Türkiye-Suriye İlişkileri Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinin çok daha güçlü bir döneme geçeceğini belirterek, "Gaziantep ve diğer bölge illerimiz Suriye'nin kardeş illeri olarak bu yeni süreçte çok önemli rol oynayacaklar, çok önemli fonksiyon icra edecekler. Birlikte güçleneceğiz, birlikte kalkınacağız." dedi.

Bakan Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde yaptığı konuşmada, ihracatçılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de ödül alanlar olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye Yüzyılı'nı "ticaretin yüzyılı" yapma hedefleri kapsamında, ihracatı 300 milyar doların üzerine taşıma hedefinde ihracatçıların katkısının çok değerli olduğunu söyledi.

Kişi başı milli geliri 22 yılda 3 bin 600 dolardan 13 bin 200 dolara ve bu yıl sonu 15 bin dolar bandına yükselttiklerini belirten Bolat, "Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolardan geçen yıl sonu 1 trilyon 130 milyar, eylül ayı sonu itibarıyla kesinleşmiş 1 trilyon 260 milyar dolara yükselttik ve inşallah aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 300 milyar doları aşmış olacağız. İhracatta bu yıl da Cumhuriyet rekorunu kıracağız. 260 milyar doların üzerinde bir rakamla yılı kapatacağız. Son 22 yılda 7,5 kat mal ve hizmet ihracatında artış sağlanmış oluyor." diye konuştu.

Bolat, ihracatçıların yanında olduklarını, önlerindeki engelleri kaldırmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Toplam istihdamın 33 milyona yükseldiğini, işsizlik oranının 2 yıla yakın bir süredir tek haneli rakamda olduğunu dile getiren Bolat, enflasyonla mücadelede de önemli mesafe kaydedildiğini söyledi.

Bakan Bolat, bölgenin çok bereketli olduğuna, gelecek dönemin bütün Güneydoğu Anadolu için çok güzel gelişmelerin habercisi olacağına işaret ederek, "Komşularımızla ilişkilerimiz mükemmel düzeye yükseldi. Irak ile Türkiye ilişkileri şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Irak'ta, Türkiye ile ilişkileri çok ileriye götürmek isteyen bir hükümet var. İstikrar, huzur var ve büyük bir kalkınma ve yatırım projeleri atağına geçti." ifadesini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin bu bölgeden geçeceğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Suriye'de çok önemli gelişme oldu. 8 Aralık devrimiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 13 senedir çekilen acılar ve ızdıraplardan sonra Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri çok daha güçlü bir döneme geçecek. Suriye ve Irak, Orta Doğu'ya ve Körfez'e açıldığımız çok önemli bir geçiş bölgesi. Onlar için de Avrupa'ya giderken Türkiye çok önemli bir geçiş bölgesi."

Suriye'de kamu ve devlet düzeninin yeni yeni oturtulmaya çalışıldığını, bu sürecin en hızlı ve en başarılı şekilde atlatılması için işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Biz 13 yıl ensarlık yaptık, insani ve İslami görevlerimizi yerine getirdik. Onlar da Türkiye ekonomisine katkıda bulundular ve kendi vatanlarına dönüşler başladı. Bu konuda devlet olarak büyük bir çalışma içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda bu çalışmalar yürütülüyor. Geri dönüşler ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve yeniden imarı gibi çalışmalar ticaret, yatırım imkanları gibi her konunun üzerine çalışmalar var. İnanıyorum ki bu çalışmalarla beraber başta Gaziantep ve diğer bölge illerimiz Suriye'nin kardeş illeri olarak bu yeni süreçte çok önemli rol oynayacaklar, çok önemli fonksiyon icra edecekler. Birlikte güçleneceğiz, birlikte kalkınacağız."

Bakan Bolat, ödül alan ihracatçıları tebrik etti.

Konuşmanın ardından Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'a tablo hediye edildi.

Bakan Bolat, TİM verileri kapsamında geçen yıl bölgeden en çok ihracat yapan 100 firma temsilcisine plaket verdi.