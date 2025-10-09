Bakan Bolat: Türkiye, Filistinlilerin Yanında Yer Aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistinlilerin şerefli bir direnişin timsali olduğunu ve İsrail'in soykırımının tarihte unutulmayacak bir zulüm örneği olarak kayda geçtiğini belirterek, "Bundan sonrası yoğun şekilde müzakerelerin olacağı bir dönem olacak." dedi.

Bolat, Vizyon 100 Platformunun "dönüşüm", "teknoloji" ve "trendler" temasıyla İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlediği 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bolat, iki yıldan bu yana İsrail'in bombalamalarıyla yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden yerle yeksan ettiği Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bir an önce Gazze'ye yardımların girmesini, ateşkesin kalıcı olmasını ve yeniden Gazze'nin imarının başlamasını temenni ettiğini belirten Bolat, " Türkiye masada yerini aldı ve gücünü ortaya koydu, bu barış masasında Filistinliler adına garantör ülke oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. 2 yıl boyunca mazlum Filistinlilerin, Gazzelilerin uluslararası platformlarda en büyük destekçisi ve hamisi Türkiye olmuştur. Hükümetimiz, halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız İsrail'in katliamını durması için çok büyük mücadele verdi." ifadelerini kullandı.

Bolat, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskının yanı sıra ekonomik anlamda da baskı uygulamak için 1,5 yıldan bu yana ihracat, ithalat ve transit ticareti tamamen durdurduklarını söyledi.

İsrail ile ticareti sıfır hale getirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Sonra ulaştırma alanında İsrail bayraklı gemilerin Türk limanlarına gelmesine izin vermedik, Türk bayraklı gemilerin de gitmesine izin vermedik. Bu çabalarımızla en büyük mücadeleyi vererek dünyaya örnek bir ülke olduk. Buradan iki önemli sonuç çıktı. Birincisi, mazlum Filistinliler bombalar ve zulüm karşısında iki yıl kahramanca direnerek ve 70 bin şehadet pahasına bu direnci göstererek dünyaya örnek oldu. Çok şerefli bir direnişin timsali oldu. İkincisi, İsrail'in zulmü, soykırımı dünya tarihinde unutulmayacak bir zulüm örneği olarak kayda geçti. Bundan sonrası yoğun şekilde müzakerelerin olacağı bir dönem olacak."

Bolat, günümüzde bilgiyi kontrol eden ve küresel trendleri yakalayanların ekonomiye hakim olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını, bu çerçevede önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bolat, "Yegane hedefimiz Türkiye'nin katma değerini, üretimini ve ihracatını artırmaktır. 2002'de kilogramı 50 sent olan ihracatımızı 20 yılda 1,5 dolara çıkardık." dedi.

Bolat, Ankara'da 6-8 Kasım tarihlerinde E-İhracat Zirvesi, İstanbul'da ise 21-22 Kasım tarihlerinde E-Ticaret Festivalinin düzenleceğini belirterek, Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ise gelecek yıl eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yenilikçi, sürdürülebilir ve sürekli gelişen Türkiye ekonomisinin en gelişmiş 10 ülke arasına girmesini hedeflediklerini aktaran Bolat, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak hedefiyle büyük bir aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bunu başarmanın yolu, teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve yapay zekadaki gelişmeleri hızlıca alıp geliştirip, ülkemizin katma değerini artırmaktan geçiyor." şeklinde konuştu.

Birçok firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek zirvede, "sürdürülebilirlik", "üretimin geleceği", "dönüşüm", "iş birliği" ile "yaşam ve hizmetler" başlıklarında sunum yapılacak.

Sektörel bazda fırsat ve tehditlerin de masaya yatırılacağı ve çözümlerin aranacağı zirvenin son oturumunda global liderler konuşacak.

Zirvenin açılışına, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve davetliler katıldı.