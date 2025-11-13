Ticaret Bakanı Bolat: Bosna Hersek ile Ticaretimiz 5 Yılda İki Kat Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek ile karşılıklı ticaretin 24-25 yılda 30 kattan fazla arttığını belirterek, "Son 5 yılda ise ticaretimiz 2 kat arttı. Geçen yıl da dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları geçip, 1 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu yıl inşallah daha da artacak." dedi.

Bolat, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen, "Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu"nda konuştu.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerleri anarak konuşmasına başlayan Bolat, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin ve çatışmaların gündemi son derece meşgul ettiğini ve dünyanın istikrarı için olumlu sinyaller vermediğini söyledi.

Bolat, Kovid-19 salgınının ardından ekonomik durgunluğun yaşandığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

" Türkiye, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve liderliğinde, bir yandan ekonomisini büyütüp geliştirirken, diğer yandan bu büyümeyi ihracat, dış ticaret ve uluslararası ekonomi ilişkileriyle güçlendirdi. Dünyaya açılma noktasında bir yandan uluslararası diplomasi ve siyaset diğer yandan bakanlığımızın ticaret diplomasisi gibi politikalarla ekonomik gelişmemizi sürdürmeye çabalıyoruz."

Türkiye'nin hem komşu ülkeler hem de uluslararası konularda barışçıl ve arabulucu politikasını devam ettirdiğine işaret eden Bolat, "Cumhurbaşkanımız dünyada en etkili 4-5 liderden birisi. Türkiye'nin üstlendiği rol, saygınlığına, itibarına, yumuşak, diplomatik ve siyasi gücüne büyük katkı sağlıyor. Dünyadaki ağırlığınız, güçlü bir liderlik ve yönetim, istikrarlı bir siyaset ortamı ve ekonomik gücünüzün artışına bağlıdır." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin 23 yıldır ekonomik, siyasi ve diplomasi alanlarında üst düzey bir mücadele verdiğini belirterek, dünya ticaretinin son yıllarda değiştiğini, fay hatlarının keskinleştiğini dile getirdi.

Bakan Bolat, Bosna Hersek ile ekonomik ilişkileri değerlendirdi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki önemine dikkati çeken Bolat, "Güçlü bir tedarik üssü olmanın mücadelesini veriyoruz, rekabetçi, yeniliğe ve gelişmeye açık. Orta, yüksek ve çok yüksek teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracattaki payını artırarak Türkiyemizi uluslararası rekabet yarışında üst sıralara taşımanın mücadelesi içindeyiz." dedi.

Bolat, Türkiye'nin, nominal verilerle dünyada 17'nci büyük ekonomi haline geldiğinin altını çizerek, " Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık bir üretime, milli gelire sahip bir ülke haline geldi. Yıl sonunda uluslararası veriler açıklandığında, bu nominal gelirle 16'ncı sıraya yükseleceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik büyümesini kesintisiz olarak devam ettirdiğini söyleyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu büyümeyi kendi iç dinamiklerimizle, yatırım, sanayi, hizmetler, tarımdaki gelişme, yatırım ve üretimle sağlıyoruz. Aynı zamanda, yurt dışında bir cazibe merkezi olduğumuz için temin ettiğimiz 275 milyar dolar doğrudan yatırım stoku ile Türkiye ekonomisine, üretim, istihdam ve ihracat anlamında ilave katkılar sağlamış oluyoruz."

Bolat, Türkiye'nin Bosna Hersek de dahil 24 ülkeyle yürüttüğü Serbest Ticaret Anlaşması ile ticaret korumacılığını artırdığını belirterek, Bosna Hersek'in önem verdikleri dost ve kardeş bir ülke olduğunu aktardı.

Bosna Hersek'teki Türk yatırımcıların sanayi ve hizmetler sektöründe başarılı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bolat, "Serbest Ticaret Anlaşmasıyla şunu gördük. Bosna Hersek ile karşılıklı ticaretimiz 24-25 yılda 30 katından fazla artmış. Son 5 yılda ise ticaretimiz 2 kat arttı. Geçen yıl da dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları geçip, 1 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu yıl inşallah daha da artacak." dedi.

Bolat, Bosna Hersek'te devam eden projelerden de büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.