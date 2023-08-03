Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracatımız yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu (2)

'TÜKETİCİLER, ARABALARDA FİYAT DÜŞÜŞLERİNİ GÖRMEYE BAŞLAYACAK'

Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısıyla temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasıyla ilgili de açıklama yaptı. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Zaten yansımalarını oto piyasasında görmeye başladınız. Yaklaşık depremin başladığı dönemden, hatta covidin ortalarından itibaren otomotiv piyasasında yaşanmaya başlanan sıkıntılar, zorluklar ve haksız ticari uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı olarak gereken bütün tedbirleri son 1 ay içerisinde aldık, kararlılıkla uyguluyoruz. Denetimleri kararlılıkla yapıyoruz ve çok hızlı bir şekilde stoklarda ne kadar araç varsa, son 1-2 hafta da ortaya çıkmaya başladı. ve çok yakında da fiyat düşüşlerini de hem sıfır arabalarında hem de ikinci el arabalarda tüketicilerimiz görmeye başlayacaklar. Vatandaşlarımızı, salgını bahane ederek, depremi bahane ederek stokçuluk ve fırsatçılıkla mağdur etmeye çalışanlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki bütün imkanları, bütün tedbirleri ortaya koyarak kararlılıkla mücadele edeceğiz ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunu diğer ürünlerde de yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" diye konuştu.