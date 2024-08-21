Bakan Bolat'tan Zonguldak, Bartın ve Karabük esnafına 50 milyon liralık finansman desteği müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki esnaflar için 50 milyon liralık finansman desteği müjdesi verdi. Bolat, Zonguldak'ın doğalgaz, kömür üretiminin yanı sıra liman ve çelik üretimiyle de önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Anadolu Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Burada protokol ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Bolat, Zonguldak'ın Türkiye'nin enerji ve sanayi merkezi olarak yükselişini değerlendirdi. Bakan Bolat, Zonguldak'ın özellikle son 20 yılda madencilik, sanayi, limancılıkta ve lojistik gibi alanlarda büyük gelişme kaydettiğini belirterek, "Anadolu Şehir Buluşmaları programları çerçevesinde bugün Zonguldak ve ilçelerine programlar yapıyoruz. Ereğli'de önemli bir sanayi fabrikalarının açılışını gerçekleştirdik. Milletvekillerimin kılavuzluğunda ve valimizin de ev sahipliğinde kurmaylarımızla beraber Zonguldak için yapabileceğimiz çalışmalar konusunda istişare ve danışma toplantıları yapıyoruz. 90'lı yıllar madenciliğin gerilemesiyle beraber sanki Zonguldak için olumsuz, kötümser bir atmosferin yayıldığı bir dönem gibi algılanıyordu. Ama 2000'li yıllar ve 2024'e kadar olan bu son 20 yıl Zonguldak'ın gerçekten çok büyük gelişme kaydettiği sanayide, hizmetler sektöründe, limancılıkta, lojistikte ve en önemlisi de doğalgazın karaya ulaştığı merkez üs olarak Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması hasebiyle Zonguldak için parlak bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bugün Türkiye'nin doğalgaz keşfinin dördüncü yıl dönümü. Hatırlıyorum o salgının sıcak ve yakıcı günlerinde ağustos ayının ortalarında Cumhurbaşkanımız yaklaşık 750 milyar metreküplük doğalgaz keşfini büyük bir müjde olarak milletimize, dünyaya ilan etmişti. O zaman bu bir dünyanın en önemli ekonomi gündemi haline gelmişti. Yıllardır büyük enerji, ithalat faturası nedeniyle büyük dış ticaret açıkları vermemiz ve niye bizde petrol yok, niye bizde doğalgaz yok diye hep hayıflandığımız dönemin geride kaldığı dört yıl önceki o müjde hakikaten Türkiye'nin de tarihini döndürmüştü. İki gün önce Enerji Bakanımızın burada olduğunu ben de takip ettim. Çok güzel müjdeler verdi. 2026'da 20 milyon metreküp günde doğalgaz üretimi ile Türkiye'deki yaklaşık 20 hanenin yani evin doğalgaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak. Bu anlamda ifade ettiğim gibi Zonguldak bir doğalgaz merkezi, bir enerji merkezi, madencilik merkezi ve metal-çelik sektörünün merkezi haline geldi. Türkiye dünyada çelik üretiminde sekizinci sırada, Avrupa'da da birinci, bazı yıllar ikinci sırada. Yaklaşık 30 milyar dolara yakın demir-çelik ihracatımız var. Önümüzde daha çelikle yol alacağımız çok mesafe var. Bu yıl da çelik üretimi ve çelik ihracatında güçlü bir artış var. İlk 7 ay itibarıyla. Zonguldak aynı zamanda bir çelik merkezi haline geliyor. Bir de enerji merkezi haline geliyor, elektrik santralleriyle beraber" diye konuştu.

Bakan Bolat, Filyos Limanı'nın bir lojistik üssü olarak gelişeceğini, Filyos Serbest Bölgesi'nin de yeni imalat tesisleri ile şehrin ekonomik potansiyelini artıracağını belirtti. Bolat, "Sultan Abdülhamit'e dayanan Filyos liman hayali gerçekleşti. Bundan sonra yapılacak olan Filyos Limanı'nın bir lojistik üst haline gelmesi. Bu çerçevede limana yakın olan Zonguldak-Filyos serbest bölgesi de inşallah orta ve yakın gelecekte dolarak Zonguldak'a çok büyük yeni imalat kuruluşları, tesisler ve limancılıkta da çok büyük ivme kazandıracak. Türkiye'de son 15 senede yapılan en büyük iki liman, birisi Filyos Limanı, birisi de İzmir Çandarlı Limanı'dır. Havalimanı da açıldı. Zonguldak'ı gerçekten çok güzel günler bekliyor. Müteşebbis insanları, emekçileri madencileriyle inşallah Türkiye'nin enerji merkezi haline geliyor Zonguldak. Her yönüyle. Aynı zamanda da ticaret ve lojistik ve limancılık merkezi haline geliyor. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Finansman desteği, piyasa koşullarının yarısı oranında düşük maliyetle sunulacak"

Bolat, esnafa yönelik müjde de verdi. Bolat, Zonguldak Esnaf Kefalet Birliği'nin talebi üzerine 50 milyon liralık bir finansman desteğinin sağlandığını açıkladı. Bu destek, Zonguldak esnafına piyasa koşullarının yarısı oranında düşük maliyetle sunulacak ve üç yıl vadeli, altı ayda bir geri ödemeli olacak. Bakan Bolat, Zonguldak'ta sanayide, limancılıkta ve tarım gibi alanlarda yapılan büyük yatırımlara dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı olarak Zonguldak'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolat, serbest bölgenin genişleme alanında yapılacak küçük sanayi sitesi projesine de destek sağlayacaklarını belirtti.

AK Parti'nin 21 yıllık iktidar sürecinde Zonguldak'ta gerçekleştirilen yatırımlardan söz eden Bolat, 2023 yılında esnafa sağlanan 1,5 milyar liralık kredi desteğini hatırlatarak, 2024'ün ilk yedi ayında da yaklaşık 900 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Bu desteklerin bölge esnafı için ekonomik olarak rahatlatıcı bir adım olduğunu ifade eden Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Serbest bölgenin genişleme alanında bir küçük sanayi sitesi yapım proje konusu milletvekillerimiz tarafından sağ olsunlar bize iletildi ve siz de ilettiniz. Şimdi biz bu konuda Zonguldak'ın hayrına olan hangi proje ve öneri olursa Ticaret Bakanlığı olarak kendi yetki alanımızda mutlaka Zonguldak'ın yanında yer alacağız. Bu konular inşallah proje aşamasına geldiğinde biz gerekli desteği sağlayacağız. Diğer taraftan AK Parti 21 yıllık sürecinde Zonguldak'ta tarımda kamu hizmetlerinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Sanayide, limancılıkta çok büyük yatırımlar yapıldı. Serbest bölge yine öyle. Esnafımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyarlık bir çok düşük maliyetle esnaf kredileri vermiştik. 2024'ün ilk 7 ay itibariyle de yaklaşık 900 milyon lira bir desteğimiz oldu. Birkaç zamandır finansman açısından durgun bir dönem geçirdik. Ama buraya gelirken Türkiye Esnaf ve Sanatkar Kefalet Kooperatifler Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül'le görüştüm. Zonguldak Esnaf Kefalet Birliği'nin bizden istediği 50 milyon liralık bir finansman desteği vardı. O müjdeyi de Zonguldak, Karabük ve Bartın esnafı adına burada sizin huzurunuzda vermek istiyorum. ve 50 milyon liralık bu destek kasaya girmiştir. Zonguldak'tadır bugün. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olsun. Maliyeti piyasa şartlarının yarısı oranında düşük. Ödeme şartları son derece elverişli. Altı ayda bir geri ödemeli. Üç yıl vadeli bu destek Zonguldak esnafı için de inşallah çok iyi bir destek olacak hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Düzenli yatırım yerleri üretme gayretindeyiz"

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Zonguldak'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde oynadığı kritik rolü ve kentin gelecekteki ekonomik dönüşüm hedeflerini değerlendirdi. Demir, Zonguldak'ın kömür, elektrik enerjisi, demir ve çelik yatırımlarıyla Türkiye'nin gelişimine büyük katkılar sağladığını belirtti. Demir, 1990'lı yıllardan itibaren küresel çapta yaşanan yeşil dönüşüm süreçlerinin Zonguldak'ta da ekonomik yapının değişimi ve dönüşümünü zorunlu kıldığını ifade etti. Demir, bu çerçevede Zonguldak ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

TSO Başkanı Demir, Zonguldak'ta seracılık organize sanayi bölgesinde teknolojik tarım projelerinin inşaatlarının devam ettiğini ve bu projelerin ihracat odaklı olarak planlandığını açıkladı. Ayrıca Zonguldak açıklarında somon yetiştiriciliği projesinin ruhsat aşamasına kadar geldiğini belirten Demir, bu projenin de kente ihracatçı bir sektör kazandıracağını söyledi. Demir, özellikle Marmara Bölgesi'nden uzaklaşmak isteyen sanayicilere ve İç Anadolu Bölgesi'nden Karadeniz üzerinden Avrupa ve Rusya'ya ulaşmak isteyen sanayilere lojistik ve yatırım alanı sağlama gayreti içinde olduklarını belirtti. Bu kapsamda endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi, serbest bölge ve daha küçük ölçekli sanayi siteleri gibi düzenli yatırım yerlerinin oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak, kömürüyle, elektrik enerjisiyle, Türkiye'nin ayağa kalkmasına, demir ve çelik yatırımlarıyla Türkiye'nin medeni toplumlar seviyesine ulaşmasında çok büyük fedakarlıklarla emekler vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gecikmiş sanayi devrimini omuzlamış önemli merkezlerden birisidir. 90'lı yıllardan itibaren artık yeşil dönüşüm süreçleri, madencilikteki gereği gidişler, bütün küresel çapta olduğu gibi. Zonguldak'ta bir ekonomik yapının değişime dönüşüme ihtiyacı olduğunu, gerçeğini önümüze koyduğundan beri biz de Valimizin himayeleriyle, milletvekillerimizin ve il siyasetimizin, bürokrasimizin destekleriyle ilimizin ekonomisini çeşitlendirmek ve daha sürdürülebilir hale getirmekle ilgili yoğun gayretlerimiz var. Seracılık organize sanayi bölgesinde teknolojik tarımla, çok yüksek verimli. İnşallah ihracat odaklı bir yapıyı Valimizin himayeleriyle hayata geçirmek üzereyiz. İnşaatlarımız devam ediyor. Karadeniz'de Zonguldak açıklarında somon yetiştiriciliğiyle ilgili Saffet Bozkurt milletvekilimizin özel gayretleriyle ruhsat aşamasına kadar geldik. İnşallah sizin de işaret ettiğiniz gibi orada da ihracatçı bir sektör kazandırmış olacağız. Özellikle Marmara Bölgesi'nden uzaklaşmak isteyen sanayicilere ve İç Anadolu Bölgemizden de Karadeniz üzerinden hem Avrupa'ya hem de Rus coğrafyasına ulaşmak isteyen sanayilerimize hem lojistik anlamında hem de düzenli yatırım yeri üretme anlamında endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi gibi, serbest bölge gibi, daha küçük ölçekleri sanayi sitesi gibi tüm formatlarla düzenli yatırım yerleri üretme gayretindeyiz." - ZONGULDAK