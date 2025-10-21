Bakan Bolat'tan Kuveyt'teki heyetler arası görüşmelere ilişkin paylaşım Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt'teki heyetler arası görüşmelerde, Türk müteahhitlik firmalarının söz konusu ülkeye olası katkıları ve ikili ticaretin kolaylaştırılması konularının ele alındığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında, Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile birlikte başkanlık ettiği heyetler arası görüşmelere katıldığını belirtti.

Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Kuveyt ile ikili ticari ilişkilerini, Körfez İşbirliği Konseyi ile sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini de dikkate alarak çok daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Heyetler arası görüşmede, Türkiye ve Kuveyt arasında orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma amacı doğrultusunda, ikili ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Kuveyt'in '2035 Vizyonu' çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın olası katkıları ve ikili ticaretin kolaylaştırılması konularını ele aldık. Kuveyt ile değerli ortaklığımızı daha da güçlendirmeye yönelik bu yapıcı temasların, Körfez bölgesindeki refaha ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."