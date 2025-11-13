Bakan Bolat'tan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da irtibatı kaybolan, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığı bilgisini üzüntüyle öğrendik. Görevi esnasında şehit düşen kahraman pilotumuza Cenabhaktan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm orman teşkilatımıza sabır ve metanet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."