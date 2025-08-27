Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere Suriye'ye gitti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Şam Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirmek ve 62'nci Şam Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Bakan Bolat, havalimanında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar tarafından karşılandı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışına katılmak üzere iş dünyamızla birlikte Şam'dayız. Türkiye olarak, dost ve komşu ülke Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınmasına yönelik desteğimizi her alanda göstermeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyarette, gıda, müteahhitlik, mobilya başta olmak üzere birçok sektörde yeni iş fırsatlarını ele alacak ve değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye ile yapılacak üst düzey görüşmelerde, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini artırmak, yatırımları geliştirmek ve stratejik iş birliği alanlarını derinleştirmek için somut adımlar atacaklarını kaydeden Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sunacak politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyor; Türkiye olarak hem tarihi sorumluluğumuzu hem de dostane yükümlülüklerimizi hakkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.