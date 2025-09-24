Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk Amerikan İş Forumu'na Katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de, TABA-AmCham tarafından düzenlenen Türk Amerikan iş forumu toplantısına iştirak ederek, değerli iş insanlarıyla bir araya geldik. Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham), uzun yıllardır Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin karşılıklı yatırımlarla gelişmesine öncülük eden, birçok Türk yatırımcısının ABD pazarına girişine vesile olan bir Türk kuruluşudur. Bu güçlü mirasın bir parçası olarak, toplantıda yaptığımız konuşmada; Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarını, üretim gücünü, bölgesindeki stratejik rolünü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Güçlü Türkiye' vizyonumuzu iş dünyası temsilcileriyle paylaştık. Türkiye olarak, ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri taşımayı, karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle yeni fırsatlar geliştirmeyi, sadece ekonomik alanda değil; siyasi, kültürel ve toplumsal düzeyde de tarihi dostluğumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.