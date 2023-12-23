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Bakan Bolat, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret etti

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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Bolat, Türk iş dünyasının uluslararası alanda öne çıkması gerekliliğini vurguladı.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesini ziyaret eden T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Azerbaycan'ın önemli iş insanlarıyla bir araya geldi. İki ülkenin ticari hacmini artırmak için görüşmelerde bulunulduğunu dile getiren Bolat, Türk dünyasının önemine de vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Cihat Bağcı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Şube Kurucu Başkanı Abdurrahman Uzun, MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşat Cabirli ve MÜSİAD Üyelerinin katıldığı toplantıda yatırım ve ihracat fırsatları da görüşüldü.

Bakan Bolat, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret etti

"TÜRK İŞ DÜNYASININ ETKİSİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bolat, toplantı sonrası sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada Türk iş dünyasının uluslararası alanda öne çıkması gerekliliğini vurgulayarak, bunu artırmaya devam edeceklerini belirterek "Toplantımız kapsamında iş dünyamızın önde gelen isimleriyle, ülkemizin ticaret hacmini artırmanın yolları üzerine istişarelerde bulunduk. İletişimimizi daima güçlü tutarak Türk iş dünyasının uluslararası alandaki etkisini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret etti

"İLERLEYEN DÖNEMLER TÜRK İŞ DÜNYASININ OLACAK"

MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli ise Azerbaycan seyahatinde Bakan Bolat'a eşlik edeceklerini ve ilk durağının MÜSİAD olmasının ayrı bir gurur olduğunu söyleyerek, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini söyledi. Cabirli yaptığı açıklamada, "MÜSİAD'ımızda Sayın Bakanımız, Kıymetli Büyükelçimiz, Bakan Yardımcılarımız ve üyelerimizle bir araya geldik. Bakanımızın bizleri ziyaret etmesi önemli bir gurur nişanesi. Üyelerimiz ile birlikte ihracat ve yatırım yolunda önemli konuları görüştük. İnşallah ilerleyen dönemler sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi Türk iş dünyasının olacak. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bakan Bolat, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret etti

"İŞ BİRLİĞİNE TAMAMEN AÇIĞIZ"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Şubesi Kurucu Başkanı Abdurrahman Uzun ise MÜSİAD olarak Türk iş dünyasıyla her alanda tamamen iş birliğine açık olduklarını söyledi. Uzun, kardeş ülkelerin ticari hacmini artırma yollarına hızlıca girmelerini ve uluslararası pazarda etkin bir Türk dünyasını inşa etmeleri gerektiğini vurguladı. Uzun sözlerine şöyle devam etti: Bizler MÜSİAD olarak, uluslararası alanda ülkemize ve değerlerimize katkı sağlayacak iş birliklerine hazırız. MÜSİAD Azerbaycan Şubemiz aracılığıyla da Türk iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hâlihazırda Azerbaycan ile tek millet-iki devlet şiarını güçlendirerek yola devam ediyoruz. Tabiki daha gidilecek çok yolumuz var. Henüz Azerbaycan ile 3,3 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Daha gidecek çok yolumuz var, inşallah bu tarz toplantılar, konferanslar, iş birlikleri, ziyaretlerle bu ticaret hacminin çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Ömer Bolat Ekonomi Haberler

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