Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış ticaret açığını ve cari açığı düşürdük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat rakamları açıklandığında, cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz." dedi.

Bakan Bolat; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ile Altındağ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

MÜSİAD'ı, Anadolu'dan dünyaya uzayan yolculuğunda gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik eden Bolat, derneğin 34 yıl önce başlayan serüveninde emeği geçen tüm kurucu, başkan ve üyelere teşekkür etti.

Bolat, 2002'de 238 milyar dolar ile devralınan ekonomik büyüklüğün, 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "2002'de 3 bin 608 dolar olan kişi başına milli gelirimizin, 2023'te 13 bin 110 dolara yükselmesi artan ekonomik büyüklüğün vatandaşlarımıza, onların refah düzeylerine ve satın alma güçlerine yaptığı katkıyı göstermektedir." diye konuştu.

Pandeminin ardından 14 çeyrektir ekonominin kesintisiz büyüdüğüne dikkati çeken Bolat, 2023 yılının yüzde 4,5 büyüme ile kapatıldığını belirtti. Mal ihracatında 2002'deki 36 milyar dolardan, 2023'te 7,5 kat artışla 256 milyar dolara, hizmetler ihracatında 2002'de 14,5 milyar dolardan 7 kat artışla 100 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Bolat, bu rakamların Cumhuriyet tarihinin rekorları olarak kaydedildiğini aktardı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola devam ediyoruz"

Bolat, dış ticaret ve cari işlemler açığını kapama konusunda büyük adımlar atma noktasında olunduğuna değinerek, "Geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığımızı, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığımızı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardık. İnşallah şubat rakamları açıklandığında, cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz. İstihdamın 19 milyon kişiden, 32 milyon 200 bin kişiye yükselmesi, Türkiye'nin dünya ekonomi liginde cari fiyatlar ve döviz kurları bazında 17. sıraya, satın alma gücü bazında 11. sıraya yükselmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadroların 21 yıldır durmak bilmeden çalışmalarıyla mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola devam edildiğini dile getiren Bolat, Bakanlık olarak Türk Eximbank kaynaklarıyla ihracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağladıklarını bildirdi. Kurumlar vergisinin ihracatçılar için 5 puan düşürüldüğünü aktaran Bolat, Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 50 sübvansiyonlu reeskont kredileri olanağı tanıdıklarını vurguladı. Bakanlığın yıllık bütçesinin yüzde 60'ını da ihracat desteği olarak sunduklarını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Seçime sayılı günler kala kampanyalar devam ediyor. Ankara'nın, Türkiye'nin bu hızlı gelişmesine paralel olarak, Ankara'yı dünya başkenti yapabilecek projelerle iddiasını ortaya koyan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile altın bir dönem yaşatacağını ümit ediyoruz ve bu noktada sizlere güveniyoruz. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum, bayrama da hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde ulaşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum."