Bakan Bolat Mısır'da Ticaret İlişkilerini Güçlendirmek İçin Toplantılara Katılacak

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'a yapacağı resmi ziyaret sırasında Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarına katılacak. Toplantılarda karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gibi konular ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Mısır'a yapacağı ziyaret kapsamında Türkiye- Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarına iştirak edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bolat, yarın ülkenin başkenti Kahire'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Bolat'ın gündemi, Türkiye- Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) İkinci Dönem Toplantısı ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi 4. Toplantısı'na katılmak olacak.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu D-8 Teşkilatı, üç kıtaya yayılan üyeleriyle yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusu ve küresel ticaretten aldığı yaklaşık yüzde 10 payla önemli bir ekonomik güç olarak öne çıkıyor.

Kahire'de geçen yıl düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan da teşkilata üye olmuştu. Böylelikle üye sayısı 9'a yükselen D-8'de ortak hedef, karşılıklı ticaret hacminin en geç 2030 yılına kadar 500 milyar dolara ulaştırılması olarak belirlendi.

Bu yılki Ticaret Bakanları Konseyi Toplantısı'nın da geniş nüfus yapısı ve artan ekonomik kapasiteyle teşkilat içi ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara yön vermek için önemli bir fırsat olması bekleniyor. Konsey toplantısında, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Azerbaycan'dan heyetler yer alacak.

Bolat, bu toplantı kapsamında D-8 üyeleri arasında ticaret hacminin artırılması, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması ve anlaşmanın kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarda bulunacak.

Mısır ile karşılıklı yatırımların teşvikine odaklanılacak

Bakan Bolat'ın 3 Aralık'taki temasları kapsamında da Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin düzenli biçimde değerlendirilmesine ve somut sonuçlar alınmasına imkan sağlayan önemli bir istişare platformu olarak değerlendirilen "Türkiye-Mısır YDTİM İkinci Dönem Bakanlar Oturumu" gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, ekonomik işbirliğinin kurumsal çerçevede güçlendirilmesi ve ilgili teknik konularda devam eden çalışmaların ilerletilmesi gibi çeşitli konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye, İslam ülkeleriyle "ortak kalkınma" için işbirliğini sürdürüyor

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Mısır ile ticaret hacmi geçen yıl 8,8 milyar dolar, Türkiye'den Mısır'a yapılan yatırımların değeri ise 4 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

Ülkenin artan nüfusu ise özellikle Türk müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörleri için elverişli bir ortam sunuyor. Bu kapsamda söz konusu toplantının, Türk müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlik hizmetlerinin Mısır'da özellikle altyapı projelerine daha fazla katılmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Türkiye, İslam ülkeleriyle dayanışmayı güçlendirmek, karşılıklı güveni pekiştirmek ve ortak kalkınmayı desteklemek amacıyla işbirliğini sürdürüyor. Bölge ülkeleriyle ticari bütünleşmeyi geliştiren, ortak ekonomik potansiyeli harekete geçiren ve İslam dünyasında sürdürülebilir refaha katkı sunan girişimlere de aktif şekilde öncülük ediliyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Haberler.com
