Bakan Bolat: Mayıs'ta cari işlemler açığının sıfıra yakın gerçekleşeceğini öngörüyoruz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında cari işlemler açığının nisan ayındaki yükselişin ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceği öngörülmektedir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 10,7 milyar dolar düşüş sağlandı. 2024 yılı nisan ayında 26,5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı nisan ayında 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı nisan ayında 4,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı nisan ayında 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 116,5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir. Yıllık mal ve hizmet ihracatı 381 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılının ilk çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH içindeki payı yüzde 0,9 olarak sınırlı bir seviyede gerçekleşmiş olup, 2025 yılı genelinde de orta vadeli program hedefinin (yüzde 2) altına gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 63,2 OLDU'

Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli milli üretimi desteklemeye yönelik politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Bolat, "Cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecektir. İnovasyon-üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejimiz ile önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı cumhurbaşkanımızın önderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, 2025 yılı nisan ayında cari işlemler açığında geçici bir artış yaşanırken, mayıs ayına ilişkin öncü veriler önemli oranda gerilemeye işaret etmektedir. 2025 yılı nisan ayında mal ihracatımız yüzde 7,8 oranında artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatımız yüzde 12,7 oranında artarak 12,7 milyar dolar olmuştur. Böylece en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı gerçekleşmiştir. İthalattaki artışta altın ithalatının yüzde 54 artışla 2,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili bir unsurken, bu artışta da fiyatlardaki artışın belirleyici olduğu dikkat çekmektedir. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 2,9 puan azalışla yüzde 63,2 olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

'ÜRÜN VE ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİNDE BAŞARI SAĞLADIK'

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme yaşandığını belirterek, "Ticarette artan korumacı eğilimler, AB'deki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kısa-orta ve uzun vadeli perspektifle çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu çerçevede Bakanlığımızca ihracatımızın rekabet gücü, teknoloji düzeyi, küresel ticaretteki eğilimler ve geleceğe dönük fırsat alanları dikkate alınarak çok boyutlu bir şekilde incelenmiştir. Yapılan kapsamlı analitik çalışmada, Türkiye'nin ihracat yapısı toplam 5144 ürün için değerlendirilmiş; ürünlerdeki rekabetçiliğimiz ile ürün bazında dünya ticaretindeki büyüme potansiyeli teknoloji düzeyleri de dikkate alınarak analiz edilmiştir. Mayıs ayı itibarıyla ihracatımız yıllık olarak 265,5 milyar dolara ulaşmış ve 2024 yılı itibarıyla 12 bin 846 üründe 220'den fazla ülkeye/bölgeye ihracat yapabilmekteyiz. Dolayısıyla ihracatımızda ürün ve ülke çeşitliliğinde önemli bir başarı sağlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'TURİZM GELİRLERİ OLUMLU YANSIYACAK'

Yaz aylarında elde edilecek olan turizm gelirlerinin cari işlem hesabına olumlu etkilerine değinen Bakan Bolat, "Mayıs ayında bakanlığımızca açıklanan öncü verilerde 2025 mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla, bir önceki aya göre yüzde 19,4 artışla 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek aylık ihracat rekoru kırılmıştır. Bu kapsamda mayıs ayında cari işlemler açığının nisan ayındaki yükselişin ardından önemli ölçüde gerileyerek sıfıra yakın gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde, yaz aylarının başlamasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışın cari işlemler hesabına olumlu yansıyacağı ve hesabın fazla verme eğilimine gireceği öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.