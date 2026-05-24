Ticaret Bakanı Bolat, Kurban Bayramı öncesinde Darülaceze'yi ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı öncesinde Darülaceze'yi ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi, kurban vekaletini bağışladı ve kurum yetkilileriyle görüştü.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı vesilesiyle Darülaceze'de "kıymetli çınarları" ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiğini, hatıralarına ve sohbetlerine ortak olduğunu ifade etti.

Kurban vekaletini de Darülaceze'ye emanet ederek, asırlardır merhameti, dayanışmayı ve insan onurunu esas alan "müstesna kuruma" katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz vesilesiyle Darülaceze Başkanı Sayın Esra Ceceli ile de bir araya gelerek kurumun yürüttüğü kıymetli hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca uzun yıllardır hukukumuzun bulunduğu kıymetli Fuzuli Nedim Şimşek amcamızı da ziyaret ederek, geçmişten bugüne uzanan hatıraları yad ettik, vefa ve kadirşinaslığın insan hayatındaki kıymetinden bahsettik. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Kendilerine sağlık, huzur ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler diliyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
