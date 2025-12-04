Bakan Bolat, KKTC ve Libya bakanlarıyla görüşmesine dair paylaşım yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Önümüzdeki dönemde, KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve 'iki devlet tek millet' şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını belirten, Bolat şunları kaydetti:

"TürkiyeYüzyılı vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde, KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve 'iki devlet tek millet' şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık."

Öte yandan Bolat NSosyal hesabından yaptığı diğer paylaşımda, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Şahubi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin, karşılıklı mutabakat çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri ele aldıklarını ve kısa vadede birlikte atılacak somut adımları kararlaştırdıklarının altını çizen Bolat, "Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü müteahhitlik birikimi, dost ve kardeş Libya'da da her zaman olduğu gibi karşılıklı kazanç anlayışıyla, firmalarımızca sürdürülmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, müteahhitlikten lojistiğe, ihracattan yatırım iş birliklerine kadar geniş bir alanda Libya ile ilişkileri daha da güçlendirmek, firmaların sahadaki varlığını artırmak ve ülkenin dış ekonomik vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerine dikkati çekti.